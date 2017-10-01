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Зимой на курских дорогах обустроят 38 пунктов обогрева для водителей

Сегодня, 12:45
Зимой на курских дорогах обустроят 38 пунктов обогрева для водителей
В Курской области готовят к зиме пункты обогрева на автодорогах. В регионе определены 36 стационарных и 2 мобильных пункта, проверяется их укомплектованность и готовность к размещению автомобилистов в случае необходимости. Как пояснили в спасательном ведомстве, в них должно быть все необходимое на первое время: палатка для обогрева, еда, вода, туалетная комната. Такие пункты должны быть оборудованы средствами для зарядки мобильных устройств. По территории 12 районов проходят 4 федеральные трассы протяжённостью 424 километра. Определены 8 опасных участков,  наиболее подверженных возникновению ДТП. За обстановкой на федеральных автодорогах следят 12 камер видеонаблюдения. В случае прогнозирования ненастной погоды водителей информируют через радиосвязь и смс.

 

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