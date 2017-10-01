Бизнесмен за неуплату налогов оказался на скамье подсудимых

Промышленный районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего индивидуального предпринимателя. Как сообщили в прокуратуре, мужчина признан виновным в уклонении от уплаты налогов с физического лица путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений в крупном размере. В 2016 году бизнесмен занимался коммерческой деятельностью, связанной с реализацией строительных материалов. Не желая платить налоги, он предоставил в налоговую инспекцию декларацию по НДС, в которой указал, что сумма налога к уплате в бюджет - 0 рублей. Коммерсант скрыл более 900 тыс. руб. Суд приговорил бизнесмена к 6 месяцам лишения свободы условно. Также с него взыскали неуплаченные налоги.