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Вступил в должность новый глава Льгова

Сегодня, 08:21
Вступил в должность новый глава Льгова
Вступил в должность новый глава Льгова Курской области Владимир Воробьев. Торжественная церемония прошла в районном Доме культуры. В зале собрались представители местной и региональной властей, трудовых коллективов, общественности. Выборы главы города прошли во Льгове 19 октября. В ходе тайного голосования руководителя муниципального образования определили члены Городского собрания из двух кандидатур, представленных специальной комиссией. Владимир Воробьев набрал 11 голосов, его соперник – три. Владимиру Воробьеву 47 лет. В родном Льгове его знают не только как чиновника. Он хорошо известен еще и в качестве живописца. 

 

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