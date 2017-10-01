Вступил в должность новый глава Льгова Курской области Владимир Воробьев. Торжественная церемония прошла в районном Доме культуры. В зале собрались представители местной и региональной властей, трудовых коллективов, общественности. Выборы главы города прошли во Льгове 19 октября. В ходе тайного голосования руководителя муниципального образования определили члены Городского собрания из двух кандидатур, представленных специальной комиссией. Владимир Воробьев набрал 11 голосов, его соперник – три. Владимиру Воробьеву 47 лет. В родном Льгове его знают не только как чиновника. Он хорошо известен еще и в качестве живописца.