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Объявлен следующий соперник Поветкина

Сегодня, 12:45
Объявлен следующий соперник Поветкина
Российский боксер Александр Поветкин проведет следующий поединок с румынским спортсменом Кристианом Хаммером 15 декабря в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексея Титова. «Хаммер подписал контракт на бой», — сказал Титов. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), принадлежащий новозеландцу Джозефу Паркеру. В июле Поветкин по решению судей победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Победа стала 32-й в карьере россиянина, 23 из них он одержал нокаутом и потерпел 1 поражение. На счету Хаммера 22 победы, из них 12 нокаутом, и 4 поражения.

 

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