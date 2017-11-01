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Курская таможня задержала старинные икону и книги

Сегодня, 11:42
Курская таможня задержала старинные икону и книги
Курской таможней составлен протокол об административном правонарушении в отношении фирмы-перевозчика из Казахстана, предоставившей недостоверные сведения о товаре. Как пояснили в ведомстве, в пункт пропуска Крупец для выезда на Украину прибыл грузовой  автомобиль Iveco, следовавший с грузом личных вещей из Казахстана в Турцию. При осмотре машины в коробах  обнаружили предметы старины - деревянную икону и три книги, среди которых одна была 1906 года издания. Водитель  пояснил, что присутствовал при погрузке товара, но так  как  вещи были уже упакованы в тюки и короба, у него не было возможности сверить фактическое их состояние с заявленным в документах. Икону и книги направили на экспертизу. После нее в будет принято процессуальное решение в отношении владельца предметов.

 

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