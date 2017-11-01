В праздничные выходные автоинспекторы будут ловить нетрезвых водителей

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость в Курске и в районах области. В Госавтоинспекции напомнили: управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. Курян призывают сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии по телефону 02, с мобильного– 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.



