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В праздничные выходные автоинспекторы будут ловить нетрезвых водителей

Сегодня, 13:22
В праздничные выходные автоинспекторы будут ловить нетрезвых водителей
В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость в Курске и в районах области. В Госавтоинспекции напомнили: управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. Курян призывают сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии по телефону 02, с мобильного– 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

 

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