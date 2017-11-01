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16-летний курянин попался на сбыте наркотиков

Вчера, 14:39
16-летний курянин попался на сбыте наркотиков
Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего курянина, его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По информации СК, 22 октября полицейские на улице Орловская задержали подростка, который явился туда для извлечения из тайников наркотиков. В разных местах обнаружили и изъяли 20 свертков общей массой более 20 граммов. Наркотики подозреваемый и неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, хотели сбыть в Интернете через «закладки». Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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