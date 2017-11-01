Куряне готовятся к чемпионату рабочих профессий

В Курске пройдёт чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia. Организацию этого движения оценили на федеральном уровне. Открытие турнира, который призван поднять престиж рабочих специальностей, намечено на 20 ноября. Он продлится 4 дня. Как рассказала председатель регионального комитета образования и науки Екатерина Харченко, в области подготовка высококвалифицированных рабочих ведется в профессиональных образовательных учреждениях, которые включают в себя 28 организаций и 21 филиал. Большинство из них являются ресурсными центрами и многофункциональными центрами прикладных квалификаций.