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Куряне готовятся к чемпионату рабочих профессий

Сегодня, 12:01
Куряне готовятся к чемпионату рабочих профессий
В Курске пройдёт чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia. Организацию этого движения оценили на федеральном уровне. Открытие турнира, который призван поднять престиж рабочих специальностей, намечено на 20 ноября. Он продлится 4 дня. Как рассказала председатель регионального комитета образования и науки Екатерина Харченко, в области подготовка высококвалифицированных рабочих ведется в профессиональных образовательных учреждениях, которые включают в себя 28 организаций и 21 филиал. Большинство из них являются ресурсными центрами и многофункциональными центрами прикладных квалификаций. 

 

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