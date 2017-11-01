Куряне пожаловались на шум в Роспотребнадзор 54 раза
Сегодня, 08:04
Куряне в этом году пожаловались на шум в Роспотребнадзор 54 раза. Как сообщили в санитарном ведомстве, по результатам проведённых проверок специалисты приняли административные меры в отношении шести юридических и одного должностного лица. Подчеркивается, что нарушением не является шум при проведении массовых мероприятий и аварийно-спасательных работ. Также отмечается, что слишком громкие звуки негативно сказываются на здоровье. Сотрудники ведомства напоминают: подать жалобу на источник шума можно по адресу: 305004, г. Курск, ул. Ленина, 70, а также в форме электронного сообщения.