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Куряне пожаловались на шум в Роспотребнадзор 54 раза

Сегодня, 08:04
Куряне пожаловались на шум в Роспотребнадзор 54 раза
Куряне в этом году пожаловались на шум в Роспотребнадзор 54 раза. Как сообщили в санитарном ведомстве, по результатам проведённых проверок специалисты приняли административные меры в отношении шести юридических и одного должностного лица. Подчеркивается, что нарушением не является шум при проведении массовых мероприятий и аварийно-спасательных работ. Также отмечается, что слишком громкие звуки негативно сказываются на здоровье. Сотрудники ведомства напоминают: подать жалобу на источник шума можно по адресу: 305004, г. Курск, ул. Ленина, 70, а также в форме электронного сообщения.

 

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