Лекарства в письме из Испании могут подвести курянку под уголовное дело

Курские таможенники благодаря служебной собаке обнаружили в письме из Испании психотропные вещества. В нем находились несколько блистеров с таблетками. Прибывшая за письмом жительница Кореневского района рассказала, что дочь, постоянно проживающая в Испании, прислала ей лекарства, которые она собиралась принимать без назначения врача. Запрещены ли препараты к обороту в России, она не знает. Экспертиза показала, что два блистера содержат в своем составе психотропное вещество «Золпидем», внесенное в Список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен и в отношении которых установлены меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами.

Таким образом, в действиях жительницы Курской области содержались формальные признаки состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса РФ "незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза психотропного вещества".

Отделением дознания Курской таможни материалы проверки для принятия решения направлены по подследственности в УМВД России по Курской области.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, Курская таможня напоминает - к пересылке в международных почтовых отправлениях запрещены: наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств.

Граждане, употребляющие по медицинским показаниям лекарственные средства, оборот которых ограничен в Российской Федерации, могут ввезти их лично, но при этом они обязаны при перемещении через таможенную границу их декларировать с предоставлением документов, подтверждающих назначение физическому лицу указанных лекарственных препаратов (рецепт врача или выписка из истории болезни с нотариально заверенным переводом на русский язык).



