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Курский "Авангард" сыграет последний матч года с "Химками"

Сегодня, 08:10
Курский
Сегодня курский "Авангард" сыграет последний матч года с "Химками". Он состоится на домашнем стадионе "Трудовые резервы". К этой встрече команда Хасанби Биджиева подошла с 27 заработанными очками и на 15-м месте турнирной таблицы. У гостей на два балла больше, они - на 12-й строчке. Начало матча в 14 часов. Те, кто решил поддержать команду на трибунах, будут согреваться горячим чаем и солдатской кашей. На стадионе будет работать полевая кухня.

 

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