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На курских дорогах погибли два человека

Сегодня, 14:11
На курских дорогах погибли два человека
В конце минувшей недели на дорогах Курской области погибли два человека. Вечером 24 ноября в Фатежском районе с трассы слетел «Фольксваген Поло». Двух пассажирок доставили в больницу. Одна из пострадавших 22-летняя девушка скончалась в течение суток в лечебном учреждении.
Спустя почти сутки в Железногорском районе на трассе «Фатеж –Дмитриев» водитель автомобиля «Киа» допустил наезд на 62-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

 

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