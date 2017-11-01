На курских дорогах погибли два человека

В конце минувшей недели на дорогах Курской области погибли два человека. Вечером 24 ноября в Фатежском районе с трассы слетел «Фольксваген Поло». Двух пассажирок доставили в больницу. Одна из пострадавших 22-летняя девушка скончалась в течение суток в лечебном учреждении.

Спустя почти сутки в Железногорском районе на трассе «Фатеж –Дмитриев» водитель автомобиля «Киа» допустил наезд на 62-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте.