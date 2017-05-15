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Роспотребнадзор организовал «горячую линию» по СПИДу

Сегодня, 08:06
Роспотребнадзор организовал «горячую линию» по СПИДу
В Управлении Роспотребнадзора по Курской области работает «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Она приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, его ежегодно отмечают 1 декабря. На вопросы граждан о профилактике этого заболевания, безопасном поведении, эпидемситуации по ВИЧ-инфекции в регионе, а также о возможности бесплатного анонимного тестирования в Курске ответят специалисты по телефонам: 58-71-86, 58-71-88. Звонки принимаются до 8 декабря в будни с 10 до 17 часов, перерыв с часа до двух.

 

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