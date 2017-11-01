В канун Нового года в курских ЗАГСах поженятся 16 пар

Курские ЗАГСы закончили приём заявлений на регистрацию брака в предновогодние дни. Объединить два торжества в одно захотели всего 16 пар. В ЗАГСе Железнодорожного округа 11. Там торжественная регистрация пройдёт 29 декабря. 15 новых семей зарегистрируют в Сеймском ЗАГСе. Он единственный будет работать в субботу, 30 декабря. А в ЗАГСе Центрального округа желающих пожениться перед Новым годом не оказалось. Последняя дата регистрации там – 23 декабря.



