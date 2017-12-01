Многодетные семьи не могут получить 1800 участков из-за бюрократических проволочек

Многодетные семьи Курской области ждут бесплатных земельных участков, положенных им по закону. Но дело застопорилось — из-за юридических сложностей регион не может подготовить более 1800 наделов. В 2012-м нашей области передали полномочия по управлению и распоряжению федеральными землями общей площадью 326 гектаров, расположенными в границах Курска. За счет регионального бюджета там подготовили проект планировок и межеваний территории, провели кадастровые работы по образованию более 1800 участков для индивидуального жилищного строительства. Но отдать пустую землю область не может. На участках под застройку должны быть газ и электричество. С их строительством и возникли сложности. Газопровод и линии электропередачи должны пройти по землям Курской сельхозакадемии. Формально земля находится в федеральной собственности. Энергетики и газовики обратились в СХА, чтобы получить разрешение на строительство необходимой инфраструктуры. Но на это требуется письменное согласие Минсельхоза. К решению вопроса уже подключился губернатор. Глава региона попросил Александра Ткачева разрешить ситуацию в интересах сотен многодетных семей.