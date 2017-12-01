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Курянин сдал полиции любителя малолеток

Сегодня, 08:07
Курянин сдал полиции любителя малолеток
Курянин сдал полиции любителя малолеток. Задержанный 30-летний житель поселка Коренево ранее уже привлекался к уголовной ответственности за развратные действия в отношении несовершеннолетних. В январе 2013 года его приговорили за это к 3,5 годам тюрьмы. Однако перевоспитание не удалось. Этим летом мужчина на попутке приехал в Глушково. На улице заметил 13-летнюю девочку. Удостоверившись, что никто не наблюдает, мужчина подошел к девочке и стал ее трогать за разные части тела, совершая, тем самым, действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей. После этого обвиняемый скрылся. Девочка побежала домой и рассказала все своей маме и отчиму, описав злоумышленника. Мужчина нашел извращенца и задержал, а затем сдал правоохранителям. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд - сообщили в СК. 

 

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