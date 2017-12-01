Сотрудники «Курскэнерго» продолжают работу по блокировке сайтов рекламирующих и продающих «заряженные счетчики»

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» идет планомерная работа по предотвращению использования недобросовестными потребителями «заряженных» счетчиков.

Отделом безопасности филиала регулярно проводится мониторинг сети Интернет с целью выявления и прекращения деятельности интернет-ресурсов, осуществляющих рекламу и реализацию модифицированных счетчиков, позволяющих искажать фактические показатели потребленной электроэнергии.





Наиболее эффективным способом противодействия подобным сайтам является их блокировка в соответствии со ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Основанием включения сайта в Единый реестр доменных имен является, в том числе, вступившее в силу решение суда о признании информации запрещенной к распространению.





В течение этого года в прокуратуру Курской области сотрудниками «Курскэнерго» направлено три заявления об ограничении доступа (блокировке) 45 страниц в сети интернет, где размещена рекламная информация о способах хищения электроэнергии и снижения показаний приборов учета. На основании данных обращений прокурором г. Курска был осуществлен комплекс мероприятий по запрету сайтов, рекламирующих и продающих «заряженные счетчики». В настоящее время большая часть перечисленных в заявлениях ресурсов недоступна, в том числе часть из них была заблокирована по решению Ленинского районного суда г. Курска.





Сотрудники «Курскэнерго» напоминают, что самовольное (безучетное, бездоговорное) использование электрической энергии влечет как административную в соответствии со ст.7.19.Кодекса об административных нарушениях «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа», так и уголовную ответственность в порядке 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). О случаях несанкционированного подключения к сетям необходимо сообщать в районы электрических сетей филиала или по телефону круглосуточной бесплатной прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115 (звонок бесплатный).