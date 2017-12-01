Курское "Динамо" отправилось в Бельгию на матч Евролиги

Сегодня курское "Динамо" проведет матч 8-го тура женской баскетбольной Евролиги. Подопечные Лукаса Мондело, в минувшие выходные завоевавшие Кубок России, сыграют в Бельгии с местным "Касторс Брейн". "Динамовки" одержали победы во всех 7 встречах турнира. "Касторс Брейн" занимает последнюю строчку турнирной таблицы в группе «А». Начнется матч в 22:30 по московскому времени. Напомним, команды уже встречались в первом туре Евролиги на паркете СКК. Тогда хозяйки сломили сопротивление бельгийских баскетболисток, выиграв 84:68.



