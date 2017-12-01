В Курске украсили главную ёлку города

В Курске украсили главную городскую елку. Ее доставили накануне вечером на Красную площадь из Дмитриевского лесхоза, когда было уже темно. Высота ели - 17 метров, возраст - около 70 лет. Дерево украшают около 800 игрушек и 30 гирлянд, а также световые игрушки «Снежинка». Декор для елочки регулярно обновляется. По многолетней традиции рядом с ней на Красной площади будут надувные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика. Огни на главной ёлке города зажгут 24 декабря после парада Дедов Морозов. Всего в этом году в Курске по-новогоднему украсят 43 елочки.