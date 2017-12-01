В Курске задержан карманник с учеником

В Курске полицейские задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в карманной краже, и его 19-летнего ученика-подельника. Как рассказали в УМВД, в маршрутке на остановке улица Заводская карманник вытащил кошелёк из сумки пассажирки и передал его своему соучастнику. Затем оба вышли из автобуса. Тут их и задержали с поличным. В присутствии понятых рецидивистов досмотрели и изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело, на допросах злоумышленники признали свою вину. Вор-рецидивист с многолетним криминальным опытом много лет провёл в местах лишения свободы за аналогичные преступления. Он обучал молодого знакомого своему ремеслу. Следствию уже известно о других эпизодах криминальной деятельности, совершённых этой группой. За карманные кражи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.