поиск по сайту
 

В Курске задержан карманник с учеником

Вчера, 13:02
В Курске задержан карманник с учеником
В Курске полицейские задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в карманной краже, и его 19-летнего ученика-подельника. Как рассказали в УМВД, в маршрутке на остановке улица Заводская карманник вытащил кошелёк из сумки пассажирки и передал его своему соучастнику. Затем оба вышли из автобуса. Тут их и задержали с поличным. В присутствии понятых рецидивистов досмотрели и изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело, на допросах злоумышленники признали свою вину. Вор-рецидивист с многолетним криминальным опытом много лет провёл в местах лишения свободы за аналогичные преступления. Он обучал молодого знакомого своему ремеслу. Следствию уже известно о других эпизодах криминальной деятельности, совершённых этой группой. За карманные кражи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама