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Началось армирование первого энергоблока Курской АЭС-2

Вчера, 16:55
Началось армирование первого энергоблока Курской АЭС-2
В Курчатове на стройплощадке АЭС-2 приступили к ключевым работам. В фундаментную плиту реакторного здания торжественно вмонтировали первый армоблок и заложили необычный памятный знак - первую муфту. На каркасе фундаментной плиты таких деталей будет множество - они скрепляют арматуру. Напомним, основание под здание реактора АЭС-2 начали возводить в 2016 году. Сначала разработали котлован. В него уложили более 600 кубометров песка и песчано-гравийной смеси - так формировали «подушку» для первого энергоблока. Ее толщина с 5-этажный дом. В ноябре строители уложили более 700 кубометров бетона в основание под будущую фундаментную плиту. И, наконец, приступили к армированию. По плану первый энергоблок АЭС должны запустить в 2022 году. По предварительным подсчетам, на возведение станции возмещения потратят около 450 млрд рублей, ее срок службы составит 60 лет.
 
Фото ГТРК "Курск"

 

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