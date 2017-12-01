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Курян приглашают на бал

Вчера, 17:11
Курян приглашают на бал
24 декабря в СКК пройдёт Венский Бал КГМУ. Традиционно в программе - соревнования по бальным танцам на Кубок ректора медуниверситета. Помимо этого, парад дебютантов; «Alles wallzen!» (танцуют все) – историко-бытовые, танцы европейской и латиноамериканской программы; конкурсы и игры, характерные для светских вечеров; показательные выступления танцевальных коллективов и вокалистов. Подчеркивается, что Венский бал носит благотворительный характер. За время его проведения более 300 тысяч рублей университет передал на благотворительные цели, в том числе марафону "Мир детства". Не стоит забывать про дресскод: для дам это вечернее платье полной длины и перчатки, для кавалеров - классический костюм, фрак, смокинг+белая рубашка, бабочка или парадная военная форма (желательно, белые перчатки). Начало в 13 часов.

 

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