Курян приглашают на бал

24 декабря в СКК пройдёт Венский Бал КГМУ. Традиционно в программе - соревнования по бальным танцам на Кубок ректора медуниверситета. Помимо этого, парад дебютантов; «Alles wallzen!» (танцуют все) – историко-бытовые, танцы европейской и латиноамериканской программы; конкурсы и игры, характерные для светских вечеров; показательные выступления танцевальных коллективов и вокалистов. Подчеркивается, что Венский бал носит благотворительный характер. За время его проведения более 300 тысяч рублей университет передал на благотворительные цели, в том числе марафону "Мир детства". Не стоит забывать про дресскод: для дам это вечернее платье полной длины и перчатки, для кавалеров - классический костюм, фрак, смокинг+белая рубашка, бабочка или парадная военная форма (желательно, белые перчатки). Начало в 13 часов.