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В Курской области снова прогнозируют гололед и туман

Сегодня, 16:14
В Курской области снова прогнозируют гололед и туман
В Курской области погода кардинальным образом не изменится. В МЧС, которое ссылается на прогноз Гидрометцентра, предупредили об осадках в виде дождя и мороси. Также местами возможны гололед, туман, на дорогах гололедица. Температура по ночам будет около нуля или чуть ниже, днем – небольшой плюс. Спасатели призывают участников дорожного движения быть внимательными и осторожными. Автомобилистам не стоит совершать резких маневров, пешеходам рекомендуют выбрать нескользящую обувь.  

 

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