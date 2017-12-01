В Курской области снова прогнозируют гололед и туман

В Курской области погода кардинальным образом не изменится. В МЧС, которое ссылается на прогноз Гидрометцентра, предупредили об осадках в виде дождя и мороси. Также местами возможны гололед, туман, на дорогах гололедица. Температура по ночам будет около нуля или чуть ниже, днем – небольшой плюс. Спасатели призывают участников дорожного движения быть внимательными и осторожными. Автомобилистам не стоит совершать резких маневров, пешеходам рекомендуют выбрать нескользящую обувь.



