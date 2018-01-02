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17 игроков "Авангарда" стали кандидатами в мастера спорта

Сегодня, 12:42
17 игроков
17 игрокам футбольного клуба «Авангард» присвоено звание «Кандидат в мастера спорта». Об этом гласит наградной приказ комитета по физической культуре и спорту Курской области. Такой результат принесло успешное выступление в розыгрыше Кубка России. Напомним, сине-белые впервые в истории пробились в четвертьфинал турнира, обыграв брянское «Динамо», московский ЦСКА и «Тамбов», не пропустив ни одного мяча в свои ворота. Звание «Кандидат в мастера спорта» присвоено Ильнуру Альшину, Михаилу Багаеву, Руслану Болову, Александру Войнову, Денису Войнову, Азамату Гурфову, Аслану Дашаеву, Никите Имуллину, Алексею Концедалову, Дмитрию Коробову, Артёму Митасову, Равилю Нетфуллину, Денису Никитину, Илье Петрову, Александру Саутину, Денису Синяеву и Артёму Федчуку.
Следующим соперником сине-белых в Кубке России станет пермский "Амкар". Матч пройдёт в Перми 27 февраля.

 

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