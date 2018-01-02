Курские лётчики впервые опробуют полученные истребители в деле

Сегодня в Халино пройдут первые вылеты новой эскадрильи Су-30 СМ. В ее состав вошел и сотый борт, созданный для Минобороны заводом «Иркут». Пилоты впервые опробуют новые машины в деле. Лётчики отработают уникальные элементы сложного пилотажа: управление боевым самолетом на предельно малых высотах, приемы ведения воздушного боя на сверхзвуковых скоростях в небе над Курской областью, а также впервые опробуют системы наведения и ведения стрельб из авиационной 30-мм пушки и неуправляемых ракет по наземным целям на полигоне «Погоново» в Воронежской области.