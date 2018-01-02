В Большесолдатском районе в ДТП погиб ребенок

10 января в Большесолдастком районе в ДТП погиб ребенок. Как сообщили в УМВД, автомобилистка за рулем "Шевроле Ланос" не справилась с управлением и съехала в кювет, где врезалась в деревья. В результате ДТП погиб двухлетний мальчик. Женщина-водитель и еще два пассажира – мужчина, ехавший на переднем пассажирском сидении, и четырехлетний ребенок - были доставлены в больницу. В полиции подчеркнули, что оба ребенка на момент аварии ехали в детских креслах.

Напомним, также 10 января с трассы в Медвенском районе вылетел микроавтобус, следовавший из Украины в Петербург, погибли три человека. Из-за гололедицы в кювете оказались еще четыре автомобиля, в этих ДТП обошлось без жертв. Четыре человека пострадали.





