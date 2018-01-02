В Курской области убийство лося вылилось в уголовное дело

Прокурор Мантуровского района признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по статье "незаконная охота". Как пояснили в надзорном ведомстве, в ноябре 2017 года на территории урочища «Крутое», которое расположено в Мантуровском районе, вооруженные лица, не имея разрешения на добычу лося, незаконно охотились. На четырех автомобилях они выслеживали и преследовали животное, а затем застрелили. Тушу лося охотники погрузили в багажник автомобиля УАЗ Патриот. В пути их задержали сотрудники полиции. Охотничьему участку причинен крупный ущерб в 120 тыс. руб. По уголовному делу проводится дознание.

Добавим, что ранее пограничники в Глушковском районе задержали еще пятерых браконьеров. У них в багажнике машины обнаружили туши двух косуль. Охотников оштрафовали на 9 тысяч рублей за нарушение пограничного режима. 5 единиц оружия, автомобиль и незаконно добытые животные переданы в полицию для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

