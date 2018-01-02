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Среднерусский экономический форум в Курске состоится 8-9 июня

Сегодня, 14:31
Среднерусский экономический форум в Курске состоится 8-9 июня
Губернатор Курской области подписал распоряжение о проведении VII Среднерусского экономического форума. Он пройдет 8-9 июня. Площадкой проведения форума определен СКК. 8 июня здесь пройдут пленарное заседание, круглые столы, выставки. А 9 июня работа продолжится на площадках Курской Коренской ярмарки. Предусмотрены также посещения организаций области. Напомним, VI Среднерусский экономический форум проходил в Курске собрал более двух тысяч участников из более 20 регионов России и 39 стран ближнего и дальнего зарубежья.

 

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