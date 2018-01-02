Многодетная семья лишилась дома из-за шалости ребенка со спичками

16 января в Рыльском районе произошел первый в этом году пожар, причиной которого стала шалость детей с огнем. Как сообщили в МЧС, пламя удалось потушить в течение 10 минут. Однако огонь практически уничтожил дом, в котором проживала многодетная семья. Выяснилось, что женщина, уложив младших спать, ушла в соседнее строение, где содержится подсобное хозяйство. Спустя 15 минут к ней прибежал один из детей и сообщил о пожаре. Женщина вывела из горящего дома детей. К счастью, никто не пострадал.

Оказалось, что ребенок нашел спички и поджег свою подушку. Сейчас семья размещена в своем соседнем доме.

В 2017 году в Курской области зарегистрированы 11 пожаров, причиной которых стала детская шалость с огнем.