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Многодетная семья лишилась дома из-за шалости ребенка со спичками

Сегодня, 14:33
Многодетная семья лишилась дома из-за шалости ребенка со спичками
16 января в Рыльском районе произошел первый в этом году пожар, причиной которого стала шалость детей с огнем. Как сообщили в МЧС, пламя удалось потушить в течение 10 минут. Однако огонь практически уничтожил дом, в котором проживала многодетная семья. Выяснилось, что женщина, уложив младших спать, ушла в соседнее строение, где содержится подсобное хозяйство. Спустя 15 минут к ней прибежал один из детей и сообщил о пожаре. Женщина вывела из горящего дома детей. К счастью, никто не пострадал. 
Оказалось, что ребенок нашел спички и поджег свою подушку. Сейчас семья размещена в своем соседнем доме.
В 2017 году в Курской области зарегистрированы 11 пожаров, причиной которых стала детская шалость с огнем. 

 

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