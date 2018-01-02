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Актер курского драмтеатра Эдуард Баранов отметит юбилей на сцене

Сегодня, 08:12
Актер курского драмтеатра Эдуард Баранов отметит юбилей на сцене
Сегодня на сцене курского драмтеатра имени Пушкина отметит свой полувековой юбилей заслуженный артист России Эдуард Баранов. В этот вечер состоится спектакль «Горе от ума», где Баранов исполняет роль Фамусова. За 22 года, что актер служит в театре, он сыграл более 70 ролей в спектаклях по пьесам русских и зарубежных драматургов. И руководство театра, и приезжие режиссеры доверяют ему исполнение главных ролей в премьерных спектаклях, не сомневаясь, что это будет не только очередной успех артиста, а успех постановки в целом. 

 

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