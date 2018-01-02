Курянам Владимир Высоцкий запомнился по роли Глеба Жеглова

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. В честь юбилея знаменитого актёра и певца в России выпустили памятную монету с его изображением. Ее номинал 25 рублей, тираж – всего 1,5 тысячи штук.На лицевой стороне монеты–государственный герб Российской Федерации. На оборотной–рельефные изображения Высоцкого с гитарой, меч и «кони привередливые», выполненные в технике лазерного матирования. Мы спросили у курян, чем им запомнился Владимир Высоцкий. В основном жители нашего города рассказали, что помнят Высоцкого по роли оперативникаМУРа Глеба Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя».

– Самая запоминающаяся роль – Глеб Жеглов в фильме «Место встречи изменить нельзя», – говорит молодой парень. – Его различные методы поисковой деятельности, метод дедукции-индукции, которые он использовал, очень познавательны и применимы в настоящее время.

– Высоцкий для меня ценен тем, что он такие песни создавал, жизненные темы поднимал. И он великий человек на мой взгляд, я перед ним преклоняюсь, – признался пожилой мужчина. – Фильмы с его участием я всегда с удовольствием смотрю. «Место встречи изменить нельзя», например. Он там так играет жизненно, поднимает такие проблемы, которые и сейчас стоят.

– Певец, бард, актёр, композитор. Гамлета играл. В кино – «Место встречи» – Глеб Жеглов, – вспоминает женщина.

– Он запомнился жизненностью, правдой жизни, хотя он был не прав, по сути, он закон нарушал. Но это его достоинство не умаляет. Он всегда был великолепным, гениальным. Великий русский бард, я считаю его великим русским поэтом. «Гамлета» я смотрел вживую, когда он был живой, на Таганке, – вспоминает ещё один современник артиста. – Ну и, естественно, «Место встречи изменить нельзя».

– Песни его нам нравились, пели. Муж вообще его почитает и любит. И даже книга есть его, «Нерв». Муж в Москве с трудом доставал, – поделилась воспоминаниями ещё одна курянка. – Мне его все роли нравятся, какие я фильмы смотрела, в фильме «Высота», например. В Москве спектакль его смотрели, были в театре.

– Владимир Семёнович Высоцкий родился в 38-м году, умер в 80-м, – помнит биографию знаменитого барда и актёра его поклонник. – Был артистом театра, артистом кино. Но больше всего он знаменит песнями. Песни его знает наше поколение тем более. Первый его сборник стихов официальный вышел после его смерти. «Нерв» называется. Я его был читателем, в 81-м году, весной. Он снимался довольно часто и в 50-х и в 60-х годах. Фильмы «Вертикаль», «Опасные гастроли», «Как царь Пётр арапа женил», «Карьера Димы Горина», там у него была эпизодическая роль. Но наиболее популярная его роль, это была одна из последних его работ в кино – в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Ещё одному представителю поколения миллениалов Высоцкий запомнился, как харизматичный артист:

– Харизмой. Виден с экрана. И в его творчество это проявляется. Если кто-то другой будет его роль или песни исполнять, то, наверное, так не получится, как у него.

Высоцкий сыграл Жеглова в 41-летнем возрасте. Две роли— Жеглова иДона Гуанав «Маленьких трагедиях» того же 79-го оказались последними для Высоцкого. Он скончался в следующем году.Памятники Владимиру Высоцкомув образе Жеглова установлены в Мариуполе, вКиеве,у зданиямосковского ГУВД на Петровке, 38 и в Волгограде. Всего Владимиром Высоцким сыграно более 20 ролей на сцене театра, 30 ролей в кинокартинах и телефильмах, восемь – в радиоспектаклях, написано более 600 песен и стихов. Куряне с удовольствием цитируют поэта:

– У него все такие песни юморные, – отмечает мужчина средних лет.

- Я вчера закончил ковку,

Я два плана залудил, –

И в загранкомандировку

От завода угодил.

Копоть, сажу смыл под душем,

Съел холодного язя, –

И инструктора прослушал –

Что там можно, что нельзя.

Молодой мужчина вспомнил: Где мои семнадцать лет?

На Большом Каретном.

Женщина средних лет: Парус, порвали парус!

Каюсь, каюсь, каюсь…

Современник поэта: Если друг оказался вдруг

И не друг, и не враг, а так…

Молодая женщина: Если вы в своей квартире –

Лягте на пол, три-четыре!

По итогам опроса ВЦИОМ, Высоцкий занимает второе место в списке «кумиров ХХ века» после первого космонавта в мире Юрия Гагарина.







