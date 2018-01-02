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Курянам Владимир Высоцкий запомнился по роли Глеба Жеглова

Сегодня, 11:34
Курянам Владимир Высоцкий запомнился по роли Глеба Жеглова

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. В честь юбилея знаменитого актёра и певца в России выпустили памятную монету с его изображением. Ее номинал 25 рублей, тираж – всего 1,5 тысячи штук.На лицевой стороне монеты–государственный герб Российской Федерации. На оборотной–рельефные изображения Высоцкого с гитарой, меч и «кони привередливые», выполненные в технике лазерного матирования. Мы спросили у курян, чем им запомнился Владимир Высоцкий. В основном жители нашего города рассказали, что помнят Высоцкого по роли оперативникаМУРа Глеба Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя».
Самая запоминающаяся роль – Глеб Жеглов в фильме «Место встречи изменить нельзя», – говорит молодой парень. – Его различные методы поисковой деятельности, метод дедукции-индукции, которые он использовал, очень познавательны и применимы в настоящее время.
– Высоцкий для меня ценен тем, что он такие песни создавал, жизненные темы поднимал. И он великий человек на мой взгляд, я перед ним преклоняюсь, – признался пожилой мужчина. – Фильмы с его участием я всегда с удовольствием смотрю. «Место встречи изменить нельзя», например. Он там так играет жизненно, поднимает такие проблемы, которые и сейчас стоят.
Певец, бард, актёр, композитор. Гамлета играл. В кино – «Место встречи» – Глеб Жеглов, – вспоминает женщина.
Он запомнился жизненностью, правдой жизни, хотя он был не прав, по сути, он закон нарушал. Но это его достоинство не умаляет. Он всегда был великолепным, гениальным. Великий русский бард, я считаю его великим русским поэтом. «Гамлета» я смотрел вживую, когда он был живой, на Таганке, – вспоминает ещё один современник артиста. – Ну и, естественно, «Место встречи изменить нельзя».
Песни его нам нравились, пели. Муж вообще его почитает и любит. И даже книга есть его, «Нерв». Муж в Москве с трудом доставал, – поделилась воспоминаниями ещё одна курянка. – Мне его все роли нравятся, какие я фильмы смотрела, в фильме «Высота», например. В Москве спектакль его смотрели, были в театре.
Владимир Семёнович Высоцкий родился в 38-м году, умер в 80-м, – помнит биографию знаменитого барда и актёра его поклонник. – Был артистом театра, артистом кино. Но больше всего он знаменит песнями. Песни его знает наше поколение тем более. Первый его сборник стихов официальный вышел после его смерти. «Нерв» называется. Я его был читателем, в 81-м году, весной. Он снимался довольно часто и в 50-х и в 60-х годах. Фильмы «Вертикаль», «Опасные гастроли», «Как царь Пётр арапа женил», «Карьера Димы Горина», там у него была эпизодическая роль. Но наиболее популярная его роль, это была одна из последних его работ в кино – в фильме «Место встречи изменить нельзя».
Ещё одному представителю поколения миллениалов Высоцкий запомнился, как харизматичный артист:
Харизмой. Виден с экрана. И в его творчество это проявляется. Если кто-то другой будет его роль или песни исполнять, то, наверное, так не получится, как у него.
Высоцкий сыграл Жеглова в 41-летнем возрасте. Две роли— Жеглова иДона Гуанав «Маленьких трагедиях» того же 79-го оказались последними для Высоцкого. Он скончался в следующем году.Памятники Владимиру Высоцкомув образе Жеглова установлены в Мариуполе, вКиеве,у зданиямосковского ГУВД на Петровке, 38 и в Волгограде. Всего Владимиром Высоцким сыграно более 20 ролей на сцене театра, 30 ролей в кинокартинах и телефильмах, восемь – в радиоспектаклях, написано более 600 песен и стихов. Куряне с удовольствием цитируют поэта:
У него все такие песни юморные, – отмечает мужчина средних лет.
- Я вчера закончил ковку,
Я два плана залудил, –
И в загранкомандировку
От завода угодил.
Копоть, сажу смыл под душем,
Съел холодного язя, –
И инструктора прослушал –
Что там можно, что нельзя.
Молодой мужчина вспомнил: Где мои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Женщина средних лет: Парус, порвали парус!
Каюсь, каюсь, каюсь…
Современник поэта: Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а так…
Молодая женщина: Если вы в своей квартире –
Лягте на пол, три-четыре!
По итогам опроса ВЦИОМ, Высоцкий занимает второе место в списке «кумиров ХХ века» после первого космонавта в мире Юрия Гагарина.

 

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