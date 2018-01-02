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На Театральной площади вновь покажут военную технику и накормят солдатской кашей

Вчера, 16:44
На Театральной площади вновь покажут военную технику и накормят солдатской кашей
8 февраля Курск отметит 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате приурочены традиционные возложения венков и цветов к воинским мемориалам, экскурсии по памятным местам, музейным экспозициям, «Уроки мужества», часы краеведения, торжественные линейки, встречи с участниками Великой Отечественной войны, выставки, концерты. В рамках празднования важного для курян события в воскресенье, 28 января, состоится выставка военной техники. Ее проведут с 13 до 17 часов на Театральной площади. Участники смогут отведать настоящей солдатской каши, приготовленной поварами полевой кухни. 

 

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