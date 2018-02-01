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C использованием сервиса электронной регистрации

Сегодня, 11:36
C использованием сервиса электронной регистрации
Клиенты Сбербанка заключили 200 тысяч сделок с использованием сервиса электронной регистрации недвижимости. Всего сервисом воспользовались более 600 тысяч человек по всей России.
 Совместный сервис Сбербанка и Росреестра «Электронная регистрация» позволяет покупателям жилья зарегистрировать договор с продавцом онлайн.  Процесс подачи документов на регистрацию в момент подписания занимает 10-15 минут. Банк подготовит необходимый пакет документов и направит его на регистрацию в Росреестр.
 Сбербанк создаёт для клиентов и партнеров банка экосистему недвижимости, в рамках которой предлагает не просто ипотеку для покупки квартиры, а комплекс связанных услуг. Одна из таких услуг, которая стремительно набирает популярность, — сервис электронной регистрации, — отметил директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васёв. — Чтобы зарегистрировать недвижимость, не нужно идти в МФЦ — регистрация проходит за один визит в банк, а документы приходят на электронную почту. Таким образом, можно зарегистрировать объект в любой точке страны. Средний срок регистрации права собственности в электронном виде составляет три дня.
Сервис был запущен в 2016 году.

 

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