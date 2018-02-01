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На ремонт системы отопления драмтеатра выделили 19 миллионов рублей

Сегодня, 08:09
На ремонт системы отопления драмтеатра выделили 19 миллионов рублей
Почти 19 миллионов рублей предусмотрено в областном бюджете-2018 на капитальный ремонт системы вентиляции и теплового пункта курского драмтеатра имени Пушкина. Об сообщили в региональном комитете по культуре. 10 млн выделяют на восстановительные работы в Суджанском краеведческом музее, более 4 млн рублей - на ремонт скульптуры «Обретение иконы «Знамение» охотниками» в Свободе Золотухинского района. Из федерального бюджета Курский театр кукол получит субсидию в 1,5 млн. рублей А в рамках проекта «Местный Дом культуры» более 32 млн рублей потратят на оборудования для муниципальных ДК. Не останутся в стороне детские школы искусств и сельские библиотеки. Более 3 млн рублей предполагается направить на приобретение оборудования для подключения к Интернету и комплектования книжных фондов, а также приобретения музыкальных инструментов. 

 

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