В урочище Солянка вспомнят жертв политических репрессий

В Курске вспомнят жертв политических репрессий. 4 февраля в урочище Солянка, на месте массового расстрела жертв политических репрессий в 1937-1938 годах, пройдет панихида. По данным архива УФСБ по Курской области, здесь было расстреляно около двух тысяч человек. В их числе священномученик Иоасаф (Жевахов). В 12.00 от Свято-Троицкого женского монастыря отправится автобус, на котором можно будет добраться до урочища Солянка. Для тех, кто собирается идти пешком, сбор в 12.30 у храма вмч. и целителя Пантелеимона в микрорайоне КЗТЗ.











