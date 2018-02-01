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В Курске с памятной датой поздравили единственную участницу освобождения города

Сегодня, 08:03
В Курске с памятной датой поздравили единственную участницу освобождения города
В канун 75-летия освобождения Курска от фашистских захватчиков Кира Георгиевна Аносова принимала представительную делегацию. Глава города Николай Овчаров, председатель горсобрания Алла Чертова и глава администрации Центрального округа Юрий Соколов пришли сказать ветерану «спасибо» и вручить подарки. Сегодня Кира Георгиевна- единственный ныне здравствующий участник боёв за освобождение Курска. Кира Аносова перед войной окончила Курский мединститут. Последний экзамен состоялся 23 июня, когда страна уже знала о том, что фашистская Германия напала на СССР. Сразу после госэкзаменов 32 преподавателя и 210 выпускников ушли добровольцами на фронт. Кира Аносова стала старшим врачом стрелкового полка. С января 43-го была командиром взвода медсанбата Житомирской дивизии. Принимала участие в обороне Москвы, освобождении Курска, Курской битве, освобождении Львова. День Победы встретила в Праге. После войны вплоть до 1994 года работала хирургом. И сегодня, несмотря на преклонный возраст и нездоровье, Кира Георгиевна по-прежнему находит возможность для общения с теми, кому интересно узнать о войне «от  первого лица».

 

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