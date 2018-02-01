Сотрудница агрофирмы ответит за гибель трёх рабочих в яме с зерном

Сотрудница курской агрофирмы ответит за гибель трёх человек в яме с зерном. Напомним, в августе 2016 года в Горшеченском районе во время работ на зерноочистительном агрегате погибли трое мужчин. По мнению следствия, виновным в случившемся является специалист по охране труда. Именно на эту женщину была возложена обязанность по обеспечению соблюдения правил техники безопасности. Следователи уверены, что свои обязанности она в полном объёме не исполняла: не проводилось обучение, стажировки и проверка знаний, работники не обеспечивались средствами защиты. Результатом такого халатного отношения и стала гибель трёх человек. Они задохнулись гнилостными газами. Уголовное дело в отношении специалиста по охране труда отправлено в суд.



