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Сотрудница агрофирмы ответит за гибель трёх рабочих в яме с зерном

Сегодня, 08:25
Сотрудница агрофирмы ответит за гибель трёх рабочих в яме с зерном
Сотрудница курской агрофирмы ответит за гибель трёх человек в яме с зерном. Напомним, в августе 2016 года в Горшеченском районе во время работ на зерноочистительном агрегате погибли трое мужчин. По мнению следствия, виновным в случившемся является специалист по охране труда. Именно на эту женщину была возложена обязанность по обеспечению соблюдения правил техники безопасности. Следователи уверены, что свои обязанности она в полном объёме не исполняла: не проводилось обучение, стажировки и проверка знаний, работники не обеспечивались средствами защиты. Результатом такого халатного отношения и стала гибель трёх человек. Они задохнулись гнилостными газами. Уголовное дело в отношении специалиста по охране труда отправлено в суд.

 

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