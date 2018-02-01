Курянин пытался похитить из банкомата миллион

Полиция установила мужчину, который пытался похитить более миллиона рублей из банкомата. Он располагался в здании завода в Железнодорожном округе Курска. Вор проник в помещение через окно. Чтобы вскрыть корпус банкомата, мужчина применил сварочный аппарат. Но добраться до денег злоумышленник не смог. На шум отреагировала охрана завода и спугнула взломщика. Он сбежал через окно. Поиск преступника осложнился практически полным отсутствием улик и свидетелей. Несколько недель он оставался на свободе. И всё же полицейским удалось его задержать. Сейчас безработный ранее судимый 44-летний курянин даёт признательные показания. Он находится под подпиской о невыезде. Подозреваемого привлекут к уголовной ответственности за покушение на кражу в особо крупном размере. За это грозит до 10 лет тюрьмы.