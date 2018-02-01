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В Курске завершается сбор предложений по благоустройству

Сегодня, 08:04
В Курске завершается сбор предложений по благоустройству
В Курске завершается отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сегодня последний день, когда можно подать свое предложение. Напомним, для сбора заявок организовали 37 пунктов. Их полный перечень опубликован на официальном сайте Администрации Курска в разделе «Формирование современной городской среды». В течение недели на улицах работали волонтеры,  которые не только рассказывали горожанам о проекте, но и знакомили с дизайн-проектами благоустройства ряда общественных территорий. Кроме того, предложения о благоустройстве  того или иного сквера, парка, аллеи  можно отправить на электронный адрес  gorsreda@kurskadmin.ru.
Уже около 3500 курян внесли свои предложения. Чаще других в них называются парк КЗТЗ - 473 голоса, парк у Ермошкина озера - 470  голосов, сквер Героев 16-й воздушной армии  –    322 голоса, мемориальный комплекс "Солянка" - 268 голосов,  парк им. Дзержинского - 108 голосов.
После подведения окончательных итогов перечень отобранных территорий, а также дизайн-проекты их благоустройства будут опубликованы на официальном сайте мэрии. Общественные обсуждения дизайн-проектов, поучаствовать в которых сможет каждый, продлятся до 16 марта.

 

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