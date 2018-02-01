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На фестиваль имени Виктора Гридина съедутся баянисты и аккордеонисты

Сегодня, 13:33
На фестиваль имени Виктора Гридина съедутся баянисты и аккордеонисты
В воскресенье, 11 февраля, в Курске откроется музыкальный фестиваль имени народного артиста России Виктора Гридина. Его участники выступят и в Пристенском районе - на родине баяниста-виртуоза. Каждый год фестиваль объединяет исполнителей из разных городов страны. Выступят лауреаты всероссийских конкурсов имени Гридина. Среди них - студенты музыкальных вузов, баянисты и аккордеонисты, известные в России и за рубежом. На сцену выйдет оркестр русских народных инструментов, который в 2013 году получил имя Виктора Гридина.

 

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