Подробности смертельной аварии в Пристенском районе

В Госавтоинспекции сообщили подробности смертельной аварии, которая произошла днем 12 февраля в Пристенском районе. Примерно в 14:35 на 15 км автодороги «Обоянь-Солнцево-Мантурово-Пристень» столкнулись ВАЗовская «девятка», за рулем которой находился 26-летний водитель, и встречный автомобиль «Датсун Он-До» под управлением 47-летнего мужчины. 51-летний пассажир ВАЗа скончался в больнице. Оба водителя и 20-летняя пассажирка иномарки с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.



