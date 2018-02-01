Житель Дмитриевского района развлекался, названивая в "Службу спасения"

Из 2600 поступивших в "Службу спасения" звонков порядка 1800 были из категории "ложные", «детская шалость» и «справочные». А это значит, что человек, экстренно нуждающийся в помощи, может тратить время на ожидание ответа диспетчера, так как линия занята «непрофильным» звонком. По информации МЧС, рекордсменом по количеству ложных звонков за прошедшие сутки стали Дмитриевский, Горшеченский, Курчатовский районы, города Курчатов и Курск.

Например, в Дмитриевском районе молодой человек несколько десятков раз звонил в «Службу спасения». Однако помощь курянину не требовалась, таким нетривиальным образом он просто развлекался. Лишь после того, как диспетчер-112 смог дозвониться шутнику и объяснить, к каким последствиям могут привести такие действия, звонки прекратились. Также куряне продолжают заваливать "Службу спасения" нелепыми запросами, например, спрашивают телефоны детских садов и мастерских по ремонту бытовой техники.