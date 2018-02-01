В Курске масленичные гуляния продлятся два дня

В администрации Курска рассказали, как горожанам предлагают отметить Масленицу и как будет работать общественный транспорт в праздничные дни. Первыми провожать зиму начнут дети - для них праздник организуют в субботу, 17 февраля, в Мокве, в лагере имени Терешковой. Здесь пройдет «Ярмарка зимних забав». Гостей ждут мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток, кукол, по гончарному ремеслу, рисованию на воде. Завершат ярмарку сожжением чучела Масленицы. Билет будет стоить 100 рублей. В 11 утра 17 февраля от Красной площади отправятся автобусы (обязателен заказ билетов и мест. Справки по телефону: (4712) 52-09-39). В 15.00 эти же автобусы вывезут людей обратно в центр Курска. Также можно будет добраться до ярмарки на рейсовом автобусе или маршрутках.

В Курске будут работать 9 площадок во всех округах. В Железнодорожном —праздничные гуляния пройдут 16 февраля в 12.00 на площадке по ул. Республиканская, 46-а, 18 февраля в 12.00 – на концертной площадке по ул. Союзная, 26.

В Сеймском округе праздник будет организован 18 февраля в 12.00 в сквере на площади Рокоссовского и в 14.00 на открытой площадке перед центром досуга «Родина».

В Центральном округе праздник состоится 17 февраля в 12.00 в сквере на улице Студенческой. В этот же день пройдут гуляния гуляния на улицах Щепкина, Косухина.

Общегородской праздник «Широкая Масленица» начнется 18 февраля в 14.00 на Театральной площади. Организаторы обещают, что будет установлен ледяной столб, пройдет концерт. А кульминацией станет сжигание чучела Масленицы. Что касается движения общественного транспорта, то центр Курска перекрывать не планируют.



