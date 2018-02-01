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Курские магазины штрафуют за отказ принимать новые купюры

Сегодня, 12:52
Курские магазины штрафуют за отказ принимать новые купюры
В Роспотребнадзор поступают жалобы от возмущенных курян. Они заявляют, что у них не принимают в магазинах новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей. В ведомстве рассказали, что 9 человек пожаловались на то, что в торговых точках им отказали в приеме новых купюр. Еще один курянин заявил, что ему отказали в продаже товара в связи с отсутствием у продавца сдачи.
Роспотребнадзор напоминает - подобное поведение грозит административными штрафами на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на юрлиц - от 30 до 50 тысяч. Один индивидуальный предприниматель, отказавшийся продавать товар под предлогом «отсутствия сдачи», уже оштрафован.

 

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