Курские магазины штрафуют за отказ принимать новые купюры

В Роспотребнадзор поступают жалобы от возмущенных курян. Они заявляют, что у них не принимают в магазинах новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей. В ведомстве рассказали, что 9 человек пожаловались на то, что в торговых точках им отказали в приеме новых купюр. Еще один курянин заявил, что ему отказали в продаже товара в связи с отсутствием у продавца сдачи.

Роспотребнадзор напоминает - подобное поведение грозит административными штрафами на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на юрлиц - от 30 до 50 тысяч. Один индивидуальный предприниматель, отказавшийся продавать товар под предлогом «отсутствия сдачи», уже оштрафован.







