В Железногорске директор фирмы не давал 22 сотрудникам зарплату

В Железногорске заведено уголовное дело по статье «невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Его фигурантом стал директор одного из обществ с ограниченной ответственностью. Как рассказали в СК, с ноября 2017 по 14 января 2018 года руководитель фирмы, занимающейся строительством жилых домов, в полном объеме умышленно не выплачивал свыше двух месяцев зарплату 22 своим работникам. Перед потерпевшими образовалась задолженность - более 680 тысяч рублей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.