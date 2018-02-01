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Курская таможня задержала более 1,5 тонн лишних яблок

Сегодня, 12:07
Курская таможня задержала более 1,5 тонн лишних яблок
В пункт пропуска Крупец с территории Украины въехал грузовой автомобиль MAN с полуприцепом, в котором находился товар - около 21 тонны яблок. После проверки документов таможенники решили провести досмотр со взвешиванием продукции. Оказалось, что грузовик везет на 1736 килограммов яблок больше, чем заявлено в  документах. Представитель транспортной компании разницу в весе объяснить не смог. В отношении фирмы-перевозчика из Молдовы за сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о весе товара заведут дело об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей и возможная конфискация лишних яблок.

 

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