Курские пожарные приняли «Вертикальный вызов»

В Обнинске Калужской области состоялись уникальные состязания пожарных «Вертикальный вызов». Забег на 23-й этаж в полной экипировке в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе – таковы условия соревнований. В числе 18 команд была и курская, состоящая из огнеборцев пожарно-спасательных частей № 5 и 6 Алексея Машошина, Владимира Сидорова и Романа Беликова. Все участники должны были максимально быстро преодолеть несколько сотен ступеней в здании высотой 65 метров. По словам организаторов, участники соревнований справляются с заданием примерно за 4 минуты. Все участники забега награждены кубком, почетными грамотами, медалями и ценными подарками.