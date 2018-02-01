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Курские пожарные приняли «Вертикальный вызов»

Сегодня, 11:30
Курские пожарные приняли «Вертикальный вызов»
В Обнинске Калужской области состоялись уникальные состязания пожарных «Вертикальный вызов». Забег на 23-й этаж в полной экипировке в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе – таковы условия соревнований. В числе 18 команд была и курская, состоящая из огнеборцев пожарно-спасательных частей № 5 и 6 Алексея Машошина, Владимира Сидорова и Романа Беликова. Все участники должны были максимально быстро преодолеть несколько сотен ступеней в здании высотой 65 метров. По словам организаторов, участники соревнований справляются с заданием примерно за 4 минуты. Все участники забега награждены кубком, почетными грамотами, медалями и ценными подарками.

 

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