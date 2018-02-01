Сотрудники Курскэнерго соревновались в подледном лове рыбы

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошли соревнования по зимней рыбалке, организованные администрацией и профсоюзным комитетом. В них приняли участие более 40 работников предприятия, включая ветеранов. Рыбалка проходила на пруду деревни Панино Медвенского района на протяжении двух часов, лучших определяли по весу улова.

В итоге победителем стал диспетчер оперативно-технологической группы Солнцевского района электрических сетей(РЭС) Александр Турчанинов: его улов составил 1100 грамм. Второе место с результатом 950 грамм занял электромонтер оперативно-выездной бригады Беловского РЭС Юрий Зуев. Кстати, Юрий – победитель прошедшего ранее чемпионата Курской области по зимней рыбалке. Третьим стал водитель автомобиля службы механизации и транспорта Рыльского РЭС Виталий Чулков, в активе которого улов в 700 грамм.

Победители и призеры соревнования получили от руководства и профсоюзного комитета Курскэнерго почетные дипломы и памятные призы. Также были отмечены участники, поймавшие самую большую и самую маленькую рыбу. После награждения всех ждал полевой обед с традиционной ухой.



