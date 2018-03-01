На проспекте Клыкова за два дня обворовали 5 машин

Ежедневно в полицию Курска поступает по несколько заявлений о кражах из автомобилей. Особенно много подобных хищений совершается в густонаселённых районах. За последние два дня 5 автовладельцев, проживающих на проспекте Клыкова, пострадали от действий злоумышленников. Выяснилось, что все эпизоды имеют общие особенности. Машины были отечественного производства без сигнализации. Преступники вскрывали авто в ночное время и похищали всё ценное из салона и багажника. В одном случае добычей фигурантов стал автозвук стоимостью более 50 тысяч рублей. Полицейские занимаются раскрытием этих преступлений.



