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На проспекте Клыкова за два дня обворовали 5 машин

Вчера, 13:28
На проспекте Клыкова за два дня обворовали 5 машин
Ежедневно в полицию Курска поступает по несколько заявлений о кражах из автомобилей. Особенно много подобных хищений совершается в густонаселённых районах. За последние два дня 5 автовладельцев, проживающих на проспекте Клыкова, пострадали от действий злоумышленников. Выяснилось, что все эпизоды имеют общие особенности. Машины были отечественного производства без сигнализации. Преступники вскрывали авто в ночное время и похищали всё ценное из салона и багажника. В одном случае добычей фигурантов стал автозвук стоимостью более 50 тысяч рублей. Полицейские занимаются раскрытием этих преступлений. 

 

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