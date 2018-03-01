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В Курской области стартовала программа «Ты – предприниматель».

Сегодня, 08:07
В Курской области стартовала программа «Ты – предприниматель».
В Курской области стартовала программа «Ты – предприниматель». Проект направлен на господдержку молодежного малого и среднего предпринимательства. За время работы в регионе программы «Ты–предприниматель» было зарегистрировано более 290 новых субъектов малого и среднего предпринимательства, которые создали молодые люди. Стать участником может любой молодой человек от 14 до 30 лет, как работающий, так и безработный. В этом году планируется привлечь более двух тысяч человек и создать не менее 60 субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники программы могут получить консультирование по вопросам создания и ведения бизнеса от федеральных бизнес-тренеров, вопросам налогообложения, консультативные юридические и бухгалтерские услуги. Помогут здесь и в написании бизнес-плана. Курсы проводят специалисты в этой отрасли и состоявшиеся предприниматели. 

 

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